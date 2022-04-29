Новосибирск, , 07:51 — REGNUM В Новосибирске в результате пожара в жилом доме в Калининском районе, произошедшего утром 29 апреля, погибли трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар Pixabay.com

Сообщение о возгорании в шлакоблочном доме по ул. Тагильская поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 06:30 по местному времени (10:30 мск). Прибывшие расчёты смогли ликвидировать пожар, охвативший девять квадратных метров, за 16 минут.

пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области «Личный состав дежурного караула подготовил два звена ГДЗС (газодымозащитной службы) для разведки в задымлённом помещении. Спустя несколько минут специалисты обнаружили первого пострадавшего, затем ещё двух мужчин: все они были без признаков жизни. До приезда медиков пожарные оказывали им первую доврачебную помощь, однако чуть позже врачи констатировали смерть мужчин».

В настоящее время дознаватели МЧС и следователи СКР устанавливают причину и обстоятельства трагедии. По предварительной версии, очаг возгорания мог находиться в ванной комнате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области установлена виновница пожара в садовом товариществе «Красная горка», где сгорели три дома и постройки.

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