Владивосток, , 07:59 — REGNUM Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Приморья побывала в СИЗО №1 Владивостока, где находятся экс-мэр Игорь Пушкарёв, а также другие чиновники и депутат Приморья.

Судом вынесен приговор в отношении Игоря и Андрея Пушкаревых и Андрея Лушникова. 10.04.2019. Mos-gorsud.ru

По информации телеграм-канала «Дальневосточные Ведомости», осужденный Игорь Пушкарёв сидит в обычной камере, не «вип». Выглядит нормально, бодрый и счастливый, говорит, что чувствует себя хорошо, жалоб нет.

По словам члена ОНК, журналиста Сергея Кожина, Пушкарёв сидит в большой камере, где в разное время содержатся то три, то четыре, то шесть заключенных.

Навестили общественники и других бывших мэров: экс-главу Большого Камня Александра Андрюхина (возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями) и экс-главу Владивостока Олега Гуменюка (ведется следствие по факту взяток в крупном размере). У них тоже всё хорошо.

У депутата Законодательного собрания Приморья Артёма Самсонова (в судебных процессах по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка) камера не очень — телевизора нет, только радио.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Пушкарев отбывает срок в 15 лет за злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп и коррупцию.