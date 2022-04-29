Токио, , 07:50 — REGNUM Фрагменты, с большой долей вероятности принадлежавшие круизному судну «KAZU-1», были обнаружены с помощью подводных камер силами самообороны Японии. Об этом 29 апреля сообщил телеканал NHK.

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Обломки были найдены на глубине 100 метров в районе водопада на Хоккайдо, который пользуется огромной популярностью у туристов. Именно к нему направлялось судно и из этого района подало сигнал бедствия. На обнаруженных фрагментах можно прочитать буквы «ZU» и цифру «1».

Морская служба безопасности Японии предполагает, что с большой долей вероятности обломки принадлежат исчезнувшему судну.

Напомним, экскурсионное судно «KAZU-1», на борту которого находилось 26 человек, пропало 23 апреля у западного побережья японского острова Хоккайдо. Предполагается, что причиной крушения судна могли стать неблагоприятные погодные условия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подтверждена гибель 14 человек, находившихся на круизном судне, пропавшем в Японии.

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