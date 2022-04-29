Токио, 29 апреля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Фрагменты, с большой долей вероятности принадлежавшие круизному судну KAZU-1, были обнаружены с помощью подводных камер силами самообороны Японии. Об этом 29 апреля сообщил телеканал NHK.

Ян Порселлис. Кораблекрушение. Начало XVII века

Обломки были найдены на глубине 100 метров в районе водопада на Хоккайдо, который пользуется огромной популярностью у туристов. Именно к нему направлялось судно и из этого района подало сигнал бедствия. На обнаруженных фрагментах можно прочитать буквы ZU и цифру 1.

Морская служба безопасности Японии предполагает, что с большой долей вероятности обломки принадлежат исчезнувшему судну.

Напомним, экскурсионное судно KAZU-1, на борту которого находилось 26 человек, пропало 23 апреля у западного побережья японского острова Хоккайдо. Предполагается, что причиной крушения судна могли стать неблагоприятные погодные условия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подтверждена гибель 14 человек, находившихся на круизном судне, пропавшем в Японии.