Тель-Авив, Израиль, , 07:49 — REGNUM Второе письмо с угрозами расправы было получено премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, 28 апреля сообщили в пресс-службе израильской полиции.

Нафтали Беннет The Israel Project

В нем также содержаться угрозы в адрес семьи политика. Ранее Беннет получил аналогичное письмо, внутри которого, кроме записки, находилась боевая пуля.

Расследование дело поручено полицейскому спецподразделению «Лахав 433», которое также известно как «израильское ФБР». Вместе с полицией работает общая служба безопасности Израиля (ШАБАК). Другие подробности дела засекречены.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале премьер-министр штата Западная Австралия получил вторую по счету посылку, в которой содержались неизвестный порошок и записка с угрозой убийства. В ноябре 2021 года главе правительства прислали коробку со взрывным устройством.

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