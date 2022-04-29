Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM Члены молодежного правительства Свердловской области выбрали своего председателя. По итогам голосования на этот пост был избран Павел Летов, сообщили журналистам в департаменте информполитики региона.

Здание дома правительства Свердловской области. Александр Комаров © ИА REGNUM

Помогал молодым министрам вести первое заседание вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Теперь их решение будет передано губернатору Евгению Куйвашеву для утверждения.

Павел Летов отметил, что работа в молодёжном правительстве позволяет приобрести новые знакомства и социальных капитал, а также овладеть навыками преодоления трудностей и работы в условиях сжатых сроков.

Отметим, молодёжное правительство является совещательным органом. Оно работает по принципу «дублёрства» основного правительства. Этот институт призван обеспечить «кадровые лифты» для талантливой молодёжи.