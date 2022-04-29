Приштина, , 07:59 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи и премьер-министр Косово Альбин Курти 28 апреля приняли участие в отпевании первой женщины-госсекретаря США Мадлен Олбрайт Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне. На отпевании также присутствовали около 1400 человек.

Альбин Курти и Вьоса Османи Vetevendosje.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи назвала Олбрайт «большой подругой Косово, стражем свободы и демократии и мощным голосом албанского народа».

Глава Косово подчеркнула, что в Косово всегда будут благодарны Олбрайт за «прекращение сербского геноцида в Косово, а также за постоянную поддержку свободного и независимого Косово».

В церемонии также приняли участие бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, а также бывшие женщины-госсекретари Хиллари Клинтон и Кондолиза Райс.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден и Клинтоны возглавят церемонию прощания с Мадлен Олбрайт