Благовещенск, , 07:47 — REGNUM В столице Амурской области Благовещенске 1 мая состоится шествие трудовых коллективов. В этом году оно будет проводиться с целью поддержать президента России Владимира Путина и военнослужащих страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе федерации профсоюзов региона.

1 мая. Пермский край Gorodperm.ru

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Благовещенцы пройдут по главной улице города и по набережной реки Амур. В шествии будут принимать участие не только коллективы компаний и организаций столицы Приамурья, но и горожане.

«Сегодня, как никогда, нам – россиянам, важно быть едиными. Обычно в Первомай профсоюзы выдвигают требования о заработной плате, сохранении социальных гарантий и многое другое. В сегодняшней ситуации мы говорим о поддержке нашей армии и президента и поэтому девиз нашей акции «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!», — отметил председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии возникли сложности с согласованием первомайского шествия из-за действия в регионе антиковидных ограничений, но оно состоится. В празднике примут участие более 70 трудовых коллективов.