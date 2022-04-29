Благовещенск, 29 апреля 2022, 07:47 — REGNUM В столице Амурской области Благовещенске 1 мая состоится шествие трудовых коллективов. В этом году оно будет проводиться с целью поддержать президента России Владимира Путина и военнослужащих страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе федерации профсоюзов региона.
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Благовещенцы пройдут по главной улице города и по набережной реки Амур. В шествии будут принимать участие не только коллективы компаний и организаций столицы Приамурья, но и горожане.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии возникли сложности с согласованием первомайского шествия из-за действия в регионе антиковидных ограничений, но оно состоится. В празднике примут участие более 70 трудовых коллективов.