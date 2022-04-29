Златоуст, Челябинская область, , 07:32 — REGNUM Глава управления ЖКХ Златоуста Челябинской области Алексей Самохвалов покидает свою должность. 29 апреля станет последним его рабочим днём, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Отставка

По данным издания «Первое областное», отставка произошла после коррупционного скандала. В марте один из его подчинённых стал фигурантом уголовного дела. Его заключили в СИЗО.

С кандидатурой преемника Самохвалова местные власти пока не определились. Рассматривают нескольких кандидатов.