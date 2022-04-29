Хабаровск, , 07:44 — REGNUM В Хабаровский край 29 апреля прибыл первый железнодорожный состав с вынужденными переселенцами из Донбасса и с Украины.

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«Прибыло 302 человека, для которых мы уже приготовили места в пунктах временного размещения. Всего таких пунктов у нас 20. Также сформировали запрос для работодателей. Новым переселенцам обязательно поможем с работой и обустройством быта», — написал в телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, более 300 беженцев из Донбасса прибыли в Башкирию.