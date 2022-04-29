Биробиджан, 29 апреля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Более 70 организаций Еврейской автономии примут участие в праздничном шествии в честь 1 Мая в Биробиджане. Колонна пройдёт по традиционному маршруту, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства ЕАО Марии Костюк.

Gov.tuva.ru 1 Мая

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Шествие начнется в 11:00 по местному времени и будет проходить по ул. Шолом-Алейхема. На пересечении с Октябрьской улицей трудовые коллективы встретят первостроители Биробиджана, почетные жители города и области. Участники шествия придут на Театральную площадь, где состоится концерт.

«Должен получиться добрый и теплый праздник, практически повсюду будет звучать музыка. С наступлением весны, друзья», — отметила Мария Костюк.

Интернет-газета «Набат» ранее сообщала о сложностях, возникших при получении разрешения на празднование Первомая. Причиной затруднений стало продление действия антиковидных ограничений в регионе до 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 и 2021 годах в Еврейской автономии не проходили первомайские шествия из-за коронавирусных ограничений.