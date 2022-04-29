Грозный, 29 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Арбитражным судом Чечни прекращено производство по банкротному делу, инициированному в отношении ГУП Аргунский завод «Пищемаш», которое ведет свою историю с 1964 года. Задолженность по налогам, послужившая основанием для обращения в суд, была погашена, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на вердикт суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«В ходе судебного разбирательства представителем должника заявлено о прекращении производства по делу в связи с погашении недоимки, остаток задолженности составляет начисленные на недоимку суммы пени и налоговые санкции», — отмечается в решении.

Сумма выплаченного долга превысила 1,8 млн рублей. В УФНС также подтвердили «факт погашения недоимки и наличие в остатке только задолженности в виде пени и налоговых санкций».

Напомним, дело слушалось с сентября 2021 года. Заявлялась сумма в 5,46 млн рублей, среди которых основной долг был 1,87 млн рублей, а остальное приходилось на штрафы и пени.