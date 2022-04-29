Купертино, США, , 07:28 — REGNUM Американская компания Apple по итогам первого квартала 2022 года показала рост выручки на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это следует из опубликованной компанией 28 апреля квартальной отчётности.

Apple (сс) Xavier Wendling

Общий объём выручки Apple за минувший квартал достиг $97,278 млрд, в том числе $50,5 млрд компания получила с продажи смартфонов iPhone. Чистая прибыль за этот же период составила $25,01 млрд.

Напомним, за первый квартал 2021 года общая выручка Apple приблизилась к $90 млрд, а чистая прибыль составила $23,63 млрд.

Аналитиками отмечается, что финансовые показатели Apple в 2022 году оказались выше прогнозируемых более чем на $3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером рынка смартфонов по итогам 2021 года осталась американская компания Apple с выручкой около $196 млрд.

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