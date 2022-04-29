Тегеран, , 07:28 — REGNUM Сухопутная граница между Ираном и Азербайджаном, которая была закрыта из-за угрозы распространения коронавируса, должна быть открыта. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, 28 апреля сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое предложение он сделал в ходе телефонного разговора с министром главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Абдоллахиян отметил, что оба государства взяли ситуацию с COVID-19 под контроль.

Байрамов выразил надежду, что азербайджанский штаб по борьбе с коронавирусом в скором времени откроет границу стран. Он также отметил, что Баку приветствует деятельность иранских компаний по восстановлению районов Нагорного Карабаха, которые были заняты Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM 26 апреля главный инфекционист азербайджанского министерства здравоохранения Тейяр Эйвазов заявил, что обязательное ношение защитных масок в общественных местах республики будет отменено с 1 мая.