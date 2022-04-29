Куала-Лумпур, , 07:27 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 536 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 2 926 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 443 318 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 54 776 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 84 пациента помещены в реанимацию, из них 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Малайзии решили отменить с мая 2022 года большую часть ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В стране отменят масочный режим на улицах и отменят проверку сертификатов о прохождении вакцинации при посещении магазинов и общепитов.

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