Скопье, , 07:38 — REGNUM В Социал-демократическом союзе Македонии 28 апреля призвали преподавателей из Федерации профсоюзов работников образования и науки прекратить забастовку, продолжающуюся уже третью неделю.

Выпускники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в правящей партии обратили внимание на то, что 10% выпускников — 1600 школьников — не смогли сдать первую часть государственного экзамена и не смогут сдать экзамены в июне. Также из-за забастовки могут сорваться планы школьников, собирающихся поступать в зарубежные вузы.

Напомним, ранее в федерации отказались согласиться на предложение правительства о повышении заработных плат учителей на 12%, как на недостаточное. Педагоги требуют повышения заработной платы на 20%.

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