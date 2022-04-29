Тюмень, 29 апреля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Тюменской области установлена виновница пожара в садовом товариществе «Красная горка», где сгорели три дома и постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Последствия пожара в «Красной горке»

Предварительно установлено, что 28 апреля жительница СНТ «Красная горка» в Тюменском районе развела костёр на своем участке. Из-за сильного ветра огонь распространился на соседние дома и постройки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с начала пожароопасного сезона установлены 16 виновников ландшафтных пожаров.