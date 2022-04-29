Пермь, , 07:21 — REGNUM Разработка концепции развития территории бывшего завода им. Шпагина в Перми завершилась. Проект уже представлен заказчику, которым является Фонд развития Пермского края. Об этом сообщает издание »Новый компаньон».

В середине мая концепцию планируют представить широко. Проект получил название «Станция культуры». Общая площадь территории составляет 11 га.

В рамках реализации проекта, Станция культуры должна стать «масштабной площадкой для презентации культурной идентичности Перми в России и мире, уникальным и самобытным общественным центром притяжения, наполненным мероприятиями и событиями международного, федерального, регионального и городского масштаба».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на бывшей промышленной площадке краевые власти хотят создать культурно-рекреационный кластер. На его территории разметят музеи, места для отдыха и образования. Ранее концепция называлась «Завод Шпагина».

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