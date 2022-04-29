Пермь, 29 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Пермском крае власти попросили глав муниципалитетов временно отказаться от отпусков. Распоряжение — негласное, официальный документ отсутствует. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Петр Голубь. Проводите свой отпуск в путешествиях! 1954

Рекомендация связана с текущей ситуацией, когда в регионе ждут беженцев из Донбасса. В свою очередь, главы муниципальных образований говорят, что не слышали о такой рекомендации, но готовы отказаться от отпусков.

Известно, что в настоящее время в регионе находится 284 беженца из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ранее власти информировали о 700 развернутых местах для беженцев.