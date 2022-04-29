Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM Баскетбольный клуб УГМК стал серебряным призером чемпионата России. Впервые за 14 лет уральской команде не удалось завоевать почетный трофей, его обладателем стало курское «Динамо», сообщили журналистам в пресс-службе БК УГМК.

Женский баскетбольный клуб УГМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Перед игрой 28 апреля «Динамо» вело в противостоянии 2:1. Чтобы вернуть серию в Екатеринбург, «лисицам» требовалась победа. Однако одержать ее гости паркета так и не смогли. Первая десятиминутка для УГМК получилась провальной. К большому перерыву команды разделяли 14 очков. Сократить отставание подопечным Дмитрия Донскова не удалось. Финальная сирена прозвучала при счете 76:58 и зафиксировала первое в истории чемпионство курского «Динамо».

Самой результативной в составе УГМК стала Мария Вадеева. На ее счету 16 очков и 14 подборов. В составе чемпионок лучшую результативность показала Елизавета Шабанова. Она принесла своей команде 13 очков и оформила 10 подборов.