Скопье, , 07:30 — REGNUM Мэрия македонской столицы Скопье при поддержке министерства экономического сотрудничества и развития Германии проводит программу по бесплатному обучению трубочистов в рамках программы побратимства с немецким Нюрнбергом.

Разговор солдата с трубочистом Цитата д/ф «Старая, старая сказка». реж.Надежда Кошеверова. 1968. СССР

На сайте македонской мэрии содержится призыв о присоединении к программе обучения. Необходимым требованием является завершенное среднее образование и предоставление мотивационного письма, в котором должны быть указаны имя, фамилия, адрес проживания, телефонный номер и e-mail. Прием на программу закончится 15 мая.

Внезапный интерес к трубочистам в Северной Македонии объясняется стремлением уменьшить загрязнение воздуха. Напомним, накопление сажи, а особенно жирной сажи, в трубах и системах вентиляции пожароопасно.

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