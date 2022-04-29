Скопье, 29 апреля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Мэрия македонской столицы Скопье при поддержке министерства экономического сотрудничества и развития Германии проводит программу по бесплатному обучению трубочистов в рамках программы побратимства с немецким Нюрнбергом.

Цитата д/ф «Старая, старая сказка». реж.Надежда Кошеверова. 1968. СССР Разговор солдата с трубочистом

На сайте македонской мэрии содержится призыв о присоединении к программе обучения. Необходимым требованием является завершенное среднее образование и предоставление мотивационного письма, в котором должны быть указаны имя, фамилия, адрес проживания, телефонный номер и e-mail. Прием на программу закончится 15 мая.

Внезапный интерес к трубочистам в Северной Македонии объясняется стремлением уменьшить загрязнение воздуха. Напомним, накопление сажи, а особенно жирной сажи, в трубах и системах вентиляции пожароопасно.