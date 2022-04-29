Шимановск, Амурская область, 29 апреля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В городе Шимановск Амурской области экс-сотрудника ОМВД России по Магдагачинскому району суд приговорил к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима из-за аварии, в которой погиб человек. Скончалась пассажир машины, которой управлял нетрезвый полицейский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Hk.npu.gov.ua Полицейский автомобиль после ДТП

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ДТП было совершено на полицейской машине 25 января. Сотрудник МВД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением на трассе Чита-Хабаровск и врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль.

В аварии получили травмы три человека, в том числе находившаяся в автомобиле полиции начальник экспертно-криминалистической группы. Женщина скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в автомобиле также находились 19-летний сын погибшей женщины и ещё один сотрудник полиции, они были госпитализированы.