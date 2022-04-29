Владивосток, , 07:34 — REGNUM Очередной гуманитарный груз весом 1700 кг жителям Донбасса отправили 29 апреля из Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Отправка груза Мэрия Владивостока

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В числе собранного – продукты питания, техника, средства гигиены, одежда для детей и взрослых.

Не осталась без участия при очередной отправке гуманитарного груза и председатель совета почётных граждан Владивостока и Приморья, советник губернатора, известный общественный деятель Светлана Морозова.

«Когда у нас в городе был ледяной дождь и произошли массовые порывы на электросетях, я приобрела генератор – большой и мощный. Стоит около 80 тысяч рублей. Но даже включить его не успела, наши энергетики быстро все восстановили. А на днях по телевизору смотрю новости, а там говорят, что люди из ДНР, ЛНР и Украины сидят без света и не могут приготовить еду. Я сразу вспомнила про свой генератор. Он им нужнее, чем мне. Поэтому передала его с удовольствием. Уверена, что с его помощью какая-то семья, а может и вместе со своими соседями, сможет приготовить еду. Им сейчас нелегко, и каждый из нас должен сделать свой вклад для помощи людям – передать вещи, еду или какие-то другие необходимые товары», — высказала свою позицию активистка.

Это уже не первый вклад Светланы Морозовой в помощь жителям Донбасса — несколько дней назад она перевела для них 50 тыс. рублей.

300 кг передал для отправки департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Как сообщало ИА REGNUM, миномётный обстрел, которому подверглась гуманитарная колонна, двигавшаяся в Харьковскую область, вызвал возмущение со стороны интернет-пользователей.