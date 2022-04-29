Вашингтон, 29 апреля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Генеральный директор американской корпорации Intel Пэт Гелсингер 28 апреля заявил, что нехватка процессоров и других полупроводников в мире будет сохраняться по меньшей мере до 2024 года. Об этом со ссылкой на его обращение к акционерам по итогам публикации квартальной отчётности компании сообщают профильные СМИ.

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Пэт Гелсингер «Нехватка процессоров стоила экономике США $240 млрд в прошлом году, и мы ожидаем, что трудности с обеспечением литейных мощностей и наличием инструментов сохранятся по меньшей мере до 2024 года».

По словам руководителя одного из ведущих производителей микропроцессоров, локдаун в Китае и украинский кризис свидетельствуют о «необходимости более устойчивого и географически сбалансированного производства полупроводников». При этом, по мнению Гелсингера, полупроводниковая индустрия находится «в начале продолжительного периода роста производства».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты перестали обеспечивать с помощью технологий мировой прогресс. В качестве примера он привёл полупроводниковую промышленность, когда США не производят микрочипы и Intel, и других марок, а заказывают их у Тайваня.

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