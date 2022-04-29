Загреб, 29 апреля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Евросоюз должен обеспечить свой энергетический суверенитет прямо сейчас. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время визита в Загреб.

As-coa.org Хосе Мануэль Альбарес

«Европа должна обеспечить свой энергетический суверенитет сейчас, мы не можем больше ждать», — сказал Альбарес журналистам.

Так министр ответил на вопрос о том, как Евросоюз может справиться с возможным сокращением поставок российского газа.