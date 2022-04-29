История вопроса

1 октября 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован в Тбилиси грузинскими властями. В тюрьме он объявил голодовку протеста, которой, на взгляд его сторонников, придерживается до сих пор. Однако грузинские официальные лица неоднократно заявляли, что Саакашвили употребляет мёд, натуральные соки, витамины. Также ему ставят укрепляющие капельницы.

Требуя освобождения Саакашвили, его сторонники тоже стали объявлять голодовки. В Тбилиси, Рустави, Зугдиди и Батуми голодают 10 депутатов грузинского парламента, 11 муниципальных депутатов и несколько оппозиционных активистов. О присоединении к голодовке объявил и известный оперный певец Паата Бурчуладзе.

Европейский суд по правам человека призвал Михаила Саакашвили прекратить голодовку. Саакашвили согласился, но лишь при условии, что власти переведут его из тюрьмы в гражданскую больницу.