Тбилиси, 29 апреля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. 18 неправительственных организаций Грузии откликнулись на заключение врачебного консилиума при омбудсмене в отношении Михаила Саакашвили и просят государство предоставить экс-президенту надлежащую медицинскую помощь, сообщает 28 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Мы, подписавшие соглашение организации, … хотели бы напомнить общественности, что согласно заключению альтернативного медицинского консорциума, созданного под эгидой народного защитника Грузии, состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается, у него серьезные проблемы с физическим и психологическим здоровьем, которые связаны с такими заболеваниями, как анорексия и посттравматическое стрессовое расстройство… Заключенному должна быть немедленно оказана соответствующая медицинская помощь. При принятии такого решения должны быть исключены любые мотивы политической целесообразности, а соответствующие учреждения должны руководствоваться только стандартом защиты права на человеческую жизнь, здоровье и личную безопасность», — говорится в заявлении неправительственных организаций.

Напомним, что находящийся в заключении Михаил Саакашвили дважды объявлял голодовку протеста.