Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Гражданин США, завербованный частной военной компанией (ЧВК) погиб на Украине. Об этом 28 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на семью американского наёмника.

США — Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Мать 22-летнего Вилли Джозефа Кансела уточнила, что её сын погиб ещё 25 апреля, но его тело не найдено до сих пор. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, отправила его на помощь украинским войскам в первой половине марта.

Как утверждает мать погибшего наёмника, группа, в которой воевал Кансел, состояла из граждан «самых разных стран».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что захваченный в плен в Мариуполе наёмник из Великобритания Эйден Эслин заявил о необходимости признания со стороны Украины независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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