Мадрид, , 06:54 — REGNUM Третий вице-председатель правительства Испании Тереса Рибера заявила, что ей непонятно неприятие «Народной партией» (Partido Popular) антикризисного плана для восстановления и преодоления последствий экономического кризиса, который обсуждался в Конгрессе, поскольку это партия, которая сама стремится стать правительством. Об этом пишет агентство EFE.

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«Я этого не понимаю», — сказала Рибера, комментируя тот факт, что правые не поддержали законопроект, разработанный правительством в свете кризиса.

Ранее антикризисный план был принят Конгрессом депутатов Испании с помощью голосов парламентариев от проправительственных партий и партии «Единство Страны Басков» (EH Bildu).

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