Оренбург, 29 апреля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Оренбурге в летний период будет работать 18 фонтанов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

В администрации отметили, что традиционно фонтаны запускают к майским праздникам. Сейчас ряд объектов ремонтируют и ведут подготовку к запуску.

Не все фонтаны благополучно перенесли зимние холода. На четырёх сейчас время идёт косметический ремонт. Предстоит обновить фонтаны в сквере у Дома Советов, в парке Перовского, сквере им. Гуськова и на проспекте Гагарина, 58/1. Специалисты выполняют работы по оштукатуриванию, замене керамической плитки, восстановлению гидроизоляционного слоя и окрашиванию фонтанов. Работы планируется завершить к 1 мая.