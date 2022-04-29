Тирана, , 07:00 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 28 апреля провел совместную пресс-конференцию с комиссаром ЕС по расширению Оливером Вархели.

Балканы Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.)

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе пресс-конференции политик призвал нового премьер-министра Черногории Дритана Абазовича присоединиться к проекту Open Balkan.

По словам Рамы, учредители Open Balkan намерены без колебаний продолжать начатое и заинтересованы в присоединении к проекту других стран Западных Балкан. Тем не менее, Рама отметил, что он еще не общался по этому поводу с новым премьер-министром Северной Македонии.

Очередной саммит Open Balkan состоится 9 и 10 июня в Охриде.

Читайте ранее в этом сюжете: Могерини призвала ЕС скорее начать переговоры о вступлении с Македонией