Екатеринбург, , 07:03 — REGNUM В Екатеринбурге дан старт голосованию за лучший логотип к 300-летию города. Местные жители смогут выбрать понравившийся вариант до 10 мая. В голосовании принимают участие 10 проектов. Об этом журналистам сообщили в администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург Владислав Фальшивомонетчик

Участники конкурса предоставили эскизы своих работ в различных художественных и графических фототехниках. После народного голосования логотипы оценит экспертное жюри. Окончательный вердикт оно вынесет до 29 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый логотип должен содержать цифру «300» и название города, а также отражать его исторические и культурные особенности. Автор лучшего проекта получит 300 тысяч рублей.