Екатеринбург, , 07:02 — REGNUM На бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили административный протокол за неуважение к власти. Об этом журналистам сообщила его адвокат.

Евгений Ройзман Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной разбирательств стал пост от 12 апреля. В нем, согласно протоколу, содержалась информация, выражающая неуважение к органам власти в лице главы МИД России Сергея Лаврова.

Если вину Ройзмана докажут, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Ранее этот гражданин был трижды оштрафован по статье о дискредитации Вооружённых сил России.