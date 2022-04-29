Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. На бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили административный протокол за неуважение к власти. Об этом журналистам сообщила его адвокат.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Ройзман

Причиной разбирательств стал пост от 12 апреля. В нем, согласно протоколу, содержалась информация, выражающая неуважение к органам власти в лице главы МИД России Сергея Лаврова.

Если вину Ройзмана докажут, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Ранее этот гражданин был трижды оштрафован по статье о дискредитации Вооружённых сил России.