Оренбург, , 06:49 — REGNUM

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

В Оренбурге 30 апреля пройдут праздничные мероприятия в честь дня рождения города. По главной пешеходной улице Советской (ранее — Большой) будет маршировать почётный караул в форме XVIII века. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

Дойдя до бульвара на набережной Урала, караул выстрелит из специально отлитой пушки на Бульваре. В целом для горожан и гостей 30 апреля подготовили насыщенную программу. Предложено множество экскурсии, на которых можно узнать историю Оренбурга.

Например, во время пешей прогулки экскурсовод расскажет о тайнах Старой слободки. В числе экскурсии также указаны «Сквозь крепость. По дороге из красного кирпича», «Фотопрогулка в сердце Оренбурга», «Три века архитектуры Оренбурга», «Купеческие усадьбы», «Сквозь крепость. По дороге из красного кирпича». Оренбуржцы и гости смогут стать участниками гастрономической экскурсии в прошлое и попробовать блюда из «Менью купеческий Оренбург». В городе организуют фотосушку «Исторический центр», где каждый желающий фотограф сможет обменять своё фото, а горожане или туристы по окончании мероприятия забрать себе понравившееся.

Напомним, первый камень в основание Оренбурга был заложен при императрице Анне Иоанновне 19 (30) апреля 1743 года в междуречье Яика и Сакмары. В 2022 году городу исполняется 279 лет.