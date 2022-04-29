Мадрид, , 06:48 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил свою поддержку министру обороны Маргарите Роблес перед лицом призывов к ее отставке со стороны таких партий, как «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya). Об этом пишет агентство EFE.

Премьер-министр Испании Педро Санчес PSOE

«Конечно», — сказал Санчес в ответ на вопрос о том, поддерживает ли он Роблес в свете призывов к её отставке.

Ряд каталонских партий считает, что Роблес оправдывала шпионаж за политиками, выступающими за независимость региона.