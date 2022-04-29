Екатеринбург, , 07:00 — REGNUM В Екатеринбурге перекрасили бордюр, который ранее был выкрашен в синем и жёлтом цветах. Ранее вокруг произошедшего разгорелся скандал. Горожане посчитали бордюр проукраинским и требовали перекрасить его, пишут СМИ.

По данным E1. ru, уборщица местного ТСЖ 28 апреля самостоятельно перекрасила бордюр в синий цвет. Ранее эта же уборщица купила краску и покрасила его в цвета украинского флага.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в Екатеринбурге 27 апреля во дворе дома №46 по улице Ильича. Председатель местного ТСЖ Денис Терентьев заявил, что политического подтекста в действиях уборщицы не было.