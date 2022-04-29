Москва, 29 апреля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Польша продолжает получать российский газ по реверсу из Германии, что противоречит заявлениям польских властей об отсутствии потребности в голубом топливе из России. Об этом написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Сенатор задался вопросом, кого решили обмануть в Варшаве, допуская подобные высказывания. Парламентарий также выразил мнение о том, что Германия, понимая свою потребность в российском газе, может прекратить поставки голубого топлива в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля издание Financial Times распространило информацию о том, что Германия и Греция якобы готовятся увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу, которые лишились экспорта из России.