Москва, 29 апреля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Госдума в мае в первом чтении обсудит правительственный законопроект, предполагающий штрафы за импорт непроизводящихся в России, но рекомендованных ВОЗ лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В правительстве обратили внимание на то, что формулировка Кодекса о административных правонарушениях (КоАП) допускает ввоз в Россию, а также реализацию незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена, поскольку ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия».

Существует примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств, в котором содержатся международные непатентованные наименования без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю, указали авторы.

«Приведенные правовые неопределенности не позволяют уполномоченным органам принять обоснованное процессуальное решение в случае выявления фактов оборота незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий (таможенные органы, органы, осуществляющие функции по контролю (надзору) в сфере здравоохранения, а также в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения», — отмечается в сопроводительных документах.

Авторы предлагают восполнить правовой пробел, штраф составит до 6 млн рублей — для юрлиц, санкции коснутся и физлиц.

При этом, подчеркивают в правительстве, корректируемое законопроектом примечание к статье 6.33 КоАП не затрагивает возможности ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий, предусмотренных федеральными законами «Об обращении лекарственных средств» (статья 50), то есть ли личного использования и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (часть 5 статьи 38).

Поправки и предложения по законопроекту комитет Госдумы по госстроительству принимает до 3 мая.

Читайте также:В Госдуме изучат целесообразность участия России в ВТО, ВОЗ и МВФ