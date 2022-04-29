Тирана, , 06:53 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 28 апреля в ходе обсуждения судьбы городского парка в Бутринте заявил, что оппозиция заражена «вирусом идиотизма».

Эди Рама Ps.al

Албанское новостное агентство Lapsi цитирует слова албанского политика:

Эди Рама Люди, вы выдали разрешение на строительство заправок в природных парках, выдали разрешение на возведение культурных монументов. К сожалению, ожидается, что грядет следующее поколение вас, новое поколение, зараженное вирусом идиотизма.

Вы продолжаете, все идет по плану, и это большое несчастье для сирот, оказавшихся на улице. Вы сделали их пушечным мясом в своей абсурдной войне. Мертвый, которого вы забросили, еще когда он был жив, несколько живых, которые мертвее мертвого, рассказывают нам, как устроен парк в Бутринте.

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