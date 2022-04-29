Артём, Приморский край, 29 апреля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Артёме ввели в эксплуатацию подстанцию, которая повысит надежность электроснабжения потребителей и позволит запитать новых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроподстанция

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Новая подстанция «Луговая» имеет шесть силовых трансформаторов суммарной мощности 37 мегаватт. Мощности подстанции смогут снять избыточную нагрузку с сетей 35 киловатт в зимний период, что особенно остро ощущалось в минувший отопительный сезон.

«Эта подстанция построена за год. Она позволит присоединить новых потребителей. Уже заключены договоры на техприсоединение с тремя застройщиками многоквартирных домов», — пояснил директор энергоснабжающей компании Артёма АЭСК Степан Самохин.

В Артемовском городском округе планируется реконструировать почти 71 км линий электропередач, заменить более 50 единиц энергооборудования, что позволит повысить качество энергоснабжения почти 400 домов. В 2022 году на эти цели выделено почти 100 млн рублей.

«Ситуация с энергоснабжением округа сложная, особенно обострялась она в зимний период, требуя поступательного и планомерного решения. Была принята программа по улучшению энергоснабжения территории, особенно частного сектора. Новая подстанция позволит уже сейчас не только снять ряд текущих проблем, но и иметь горизонты планирования по строящимся домам», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы завершена модернизация одной из старейших электроподстанций «Троицкая».