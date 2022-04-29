Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Пархоменко потушили крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

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Возгорание произошло утром 29 апреля. Горели частный дом и надворные постройки. Пламя быстро распространялось и возникла угроза его перехода на соседние дома. Однако в итоге очаг удалось локализовать и потушить.

Площадь пожара составила 350 кв. метров. Причина его возникновения устанавливается.