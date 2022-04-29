Берлин, , 06:42 — REGNUM Компромиссом, цель которого — устранение внутренних противоречий в Германии, назвал решение Берлина передать Киеву зенитные установки Gepard. Такое заявление сделал китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с газетой Global Times.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Правительство Германии с большой осторожностью относилось к поставкам оружия Украине, поэтому решение о передаче Киеву тяжёлого вооружения стало серьёзным изменением в позиции страны. По мнению военного эксперта, поставка зенитных установок Gepard со складов, а не из бундесвера стала своеобразным компромиссом между правящими партиями ФРГ. На такую уступку партии вынуждены были пойти из-за давления со стороны США и Великобритании.

Как пояснил эксперт, «золотым веком» для зенитных установок Gepard были 1960-е и 1970-е годы, с вооружения бундесвера они были сняты в 2010 году. Сун Чжунпин указал, что перед передачей зенитных установок Gepard Киеву, Германии их придётся отремонтировать за свой счёт.

По словам китайского эксперта, даже в случае успешного ремонта есть большие сомнения в том, что зенитные установки будут действительно доставлены на поле боя в Донбасс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бундестаг принял заявление с призывом к правительству Германии о всеобъемлющей поддержке Украины, включающей поставку тяжёлых вооружений.

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