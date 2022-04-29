Вашингтон, 29 апреля 2022, 06:41 — REGNUM У администрации США на военную помощь киевскому режиму из выделенных в марте Конгрессом $3,5 млрд осталось всего лишь $250 млн. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 28 апреля заявила в ходе брифинга.
Запрос на выделение Киеву дополнительных $33 млрд «на безопасность, экономику и гуманитарную помощь» ранее направил Конгрессу президент США Джо Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США также проголосует за законопроект, позволяющий арестовывать счета иностранцев (прежде всего — российских бизнесменов) и направлять эти деньги в поддержку Украины.
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