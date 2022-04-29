Вашингтон, , 06:41 — REGNUM У администрации США на военную помощь киевскому режиму из выделенных в марте Конгрессом $3,5 млрд осталось всего лишь $250 млн. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 28 апреля заявила в ходе брифинга.

Джен Псаки

Джен Псаки «Как вы знаете, у нас было $3,5 млрд для помощи на цели обеспечения безопасности. Из них осталось около $250 млн. Конечно, мы будем работать над ускорением и предоставлением этого украинцам, но для того, чтобы продолжать помогать им, помогать обеспечивать наличие у них необходимого оружия… нужно срочно продвигаться вперёд с этим финансированием».

Запрос на выделение Киеву дополнительных $33 млрд «на безопасность, экономику и гуманитарную помощь» ранее направил Конгрессу президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США также проголосует за законопроект, позволяющий арестовывать счета иностранцев (прежде всего — российских бизнесменов) и направлять эти деньги в поддержку Украины.

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