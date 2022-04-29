Мадрид, 29 апреля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Конгресс депутатов Испании утвердил план правительства по смягчению последствий экономической ситуации в мире. Об этом пишет агентство EFE.

Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España Конгресс депутатов. Испания

Принятие антикризисного плана произошло благодаря поддержке «Единства Страны Басков» (EH Bildu) – вместе с басками голосов в поддержку документа оказалось достаточно. Поддержать законопроект отказались представители «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) и «Народной партии» (Partido Popular).

Антикризисный план включает такие меры, как возврат 20 центов за литр топлива или помощь секторам, особенно пострадавшим от кризиса. Документ был окончательно утвержден 176 голосами «за» при 172 «против» и одном воздержавшемся.