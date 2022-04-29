Иркутск, 29 апреля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в складском здании в Иркутске утром 29 апреля, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.

hansbenn Пожар

По ее данным, возгорание произошло в здании по улице Полярной. Огнем охвачена площадь около 800 квадратных метров. На месте происшествия уже работают 21 спасатель и семь единиц спецтехники. Отмечается, что огонь распространяется как в самом складском помещении, так и на кровле крыши. Ликвидация возгорания продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля пожар произошел в торговом центре «Гагаринский» в городе Ишиме Тюменской области. Общая площадь возгорания составляла 4800 квадратных метров. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.