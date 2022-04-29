Мадрид, , 06:33 — REGNUM Национальный исполнительный комитет национал-консервативной партии «Голос» (Vox) назначил депутата от Гранады Макарену Олону кандидатом от партии на пост главы правительства автономного сообщества Андалусия на региональных выборах 19 июня. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что слухи о том, что Олона возглавит список партии на выборах в Андалусии, курсировали уже несколько месяцев.

Лишь после официального назначения даты выборов «Голос» согласился официально определиться с кандидатом.

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