Веллингтон, , 06:32 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 8242 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия. Путешествие tpsdave

По ее данным, 2446 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения COVID-19. Отмечается, что случаи заболевания продолжают фиксировать во всех регионах Новой Зеландии. Кроме того, 74 зараженных прибыли на новозеландскую территорию из-за границы.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 480 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 15 помещены в отделения интенсивной терапии и реанимации. За 28 апреля на новозеландской территории умерли 14 пациентов с COVID-19.

Уточняется, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 920 728 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.