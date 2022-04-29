Челябинск, , 06:30 — REGNUM Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов останется в СИЗО до 3 июля. Срок заключения под стражду ему продлил Центральный райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Камера СИЗО Richard Bistrong

Защиты настаивала на избрании ему домашнего ареста. Однако суд принял позицию стороны обвинения и принял решение о продлении имеющейся меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, Ершову вменяют дачу взятки. Он был задержан в начале марта.

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